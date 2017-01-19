На Закарпатье возбуждено уголовное дело из-за отказа врача в помощи онкобольной женщине
На Закарпатье возбуждено уголовное производство по факту неоказания помощи больному медицинским работником, который обязан предоставить такую помощь, если ему заведомо известно, что это может иметь тяжкие последствия для больного.
На Закарпатье возбуждено уголовное производство по факту отказа врача в помощи онкобольной женщине / УНИАН
Как корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, уголовное производство начато в начале недели по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Украины.
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Основанием для регистрации указанного уголовного производства стала информация, выявленная прокуратурой в ходе мониторинга средств массовой информации.
«В частности, в публикации одного из региональных интернет-изданий от 13 января 2017 года говорится о том, что врач онкологического отделения Мукачевской центральной районной больницы отказал в постановке на учет на стационарное лечение онкобольной жительницы села Клячаново Мукачевского района, при том, что ее состояние здоровья было крайне тяжелым», - сообщили в пресс-службе.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве поручено проводить следственному отделу Мукачевского отдела полиции под процессуальным руководством Мукачевской местной прокуратуры.