На Закарпатье возбуждено уголовное дело из-за отказа врача в помощи онкобольной женщине

Как корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, уголовное производство начато в начале недели по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Украины.

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Основанием для регистрации указанного уголовного производства стала информация, выявленная прокуратурой в ходе мониторинга средств массовой информации.

«В частности, в публикации одного из региональных интернет-изданий от 13 января 2017 года говорится о том, что врач онкологического отделения Мукачевской центральной районной больницы отказал в постановке на учет на стационарное лечение онкобольной жительницы села Клячаново Мукачевского района, при том, что ее состояние здоровья было крайне тяжелым», - сообщили в пресс-службе.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве поручено проводить следственному отделу Мукачевского отдела полиции под процессуальным руководством Мукачевской местной прокуратуры.