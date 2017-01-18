В Киеве спасли четырех рыбаков на льдине, еще 50 помогли выбраться на берег

В Киеве на Днепре водолазы спасли на льдине четырех рыбаков, еще 50 помогли выбраться на берег.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеНа Киевском водохранилище спасены шесть рыбаков, которых унесло на льдинеКак отметили в ведомстве, сегодня в 12.45 в Службу спасения Киева поступило сообщение, что на реке Днепр в районе Южного моста на оторванной от берега льдине находится около 50 рыбаков.

К месту вызова было направлено водолазно-спасательное отделение Главного управления ГСЧС в Киеве.

"На момент прибытия спасателей было установлено, что на реке Днепр напротив дачных участков жилого массива Осокорки, на расстоянии около 300 метров от берега на льдине находится 4 человека, а у береговой линии - около 50 рыбаков", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКупание в проруби может стать причиной гипертонического криза у молодых и здоровых людей - врачи Спасатели на двух надувных лодках со льдины спасли четырех рыбаков и около 50 вывели на берег.

Погибших и пострадавших нет, от медицинской помощи мужчины отказались.

15 рыбаков остались на льду береговой линии.