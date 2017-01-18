В Донецкой области прокуратура расследует смерть младенца в роддоме

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

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Установлено, что в Краснолиманской больнице 7 января после родов новорожденного ребенка поместили в реанимацию. 15 января родителям ребенка сообщили, что у младенца остановилось сердце.

Прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего).

Досудебное расследование продолжается.