В Донецкой области прокуратура расследует смерть младенца в роддоме
08:22, 18 января 2017Новости регионов
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Славянская местная прокуратура начала расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работниками, повлекшего смерть новорожденного ребенка.
После родов новорожденного ребенка поместили в реанимацию / REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
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Установлено, что в Краснолиманской больнице 7 января после родов новорожденного ребенка поместили в реанимацию. 15 января родителям ребенка сообщили, что у младенца остановилось сердце.
Прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего).
Досудебное расследование продолжается.
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