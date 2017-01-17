В Днепропетровской области открыли 212 пунктов обогрева

С началом холодов в Днепропетровской области работают 212 пунктов обогрева.

Читайте такжеНа территории Украины функционирует более 3,5 тысяч пунктов обогрева Как сообщает сайт города Днепра, 198 из них расположены в амбулаториях, территориальных центрах соцобслуживания, вокзалах, домах культуры, сельских советах, помещениях «Красного креста». Еще 14 - это палатки в людных местах и специальные машины для обогрева.

В пункты обогрева наведываются как бездомные, так и обычные люди, которые страдают от холода. Ежесуточно их посещают до сорока человек. Там можно бесплатно переждать непогоду и выпить горячего чая.

Адреса пунктов обогрева можно посмотреть по ссылке.