В Днепропетровской области открыли 212 пунктов обогрева
17:53, 17 января 2017Новости регионов
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Ежесуточно пункты посещает до сорока человек. Там можно бесплатно переждать непогоду и выпить горячего чая.
В пункты обогрева наведываются как бездомные, так и обычные люди / Фото: УНИАН
С началом холодов в Днепропетровской области работают 212 пунктов обогрева.
Читайте такжеНа территории Украины функционирует более 3,5 тысяч пунктов обогрева Как сообщает сайт города Днепра, 198 из них расположены в амбулаториях, территориальных центрах соцобслуживания, вокзалах, домах культуры, сельских советах, помещениях «Красного креста». Еще 14 - это палатки в людных местах и специальные машины для обогрева.
В пункты обогрева наведываются как бездомные, так и обычные люди, которые страдают от холода. Ежесуточно их посещают до сорока человек. Там можно бесплатно переждать непогоду и выпить горячего чая.
Адреса пунктов обогрева можно посмотреть по ссылке.
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