Во Львовской области семь человек отравились угарным газом

17 января во Львовскую областную клиническую больницу госпитализировали семь человек с вероятным диагнозомотравление угарным газом, сообщает Zaxid.net.

Читайте такжеГСЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности в связи с наступлением холодовВ частности, по информации департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, в 00:29 в г. Винники по ул.Винная Гора отравились три человека, из них один ребенок. Среди пострадавших ― взрослые в возрасте 25, 27 лет и 5-летний ребенок.

Читайте такжеВ Тернопольской области госпитализировано семеро детей после отравления угарным газомТакже этой ночью четверо человек отравились по ул.Короленко во Львове. Потерпевших 1964, 1960, 1998 и 1996 года рождения в 04:10 в состоянии средней тяжести госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу.