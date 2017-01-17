С начала года на горных трассах Львовщины травмировались более 30 лыжников

Во Львовской области с начала года более 30 туристов травмировались на горнолыжных трассах. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила спикер ГосЧС во Львовской области Кристина Авдеева.

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"У нас с начала года уже произошло 33 случая, когда наши спасатели оказывали помощь туристам, которые травмировались во время спуска с горнолыжных трасс. Основная причина, возможно, люди переоценивают свои возможности, выбирают более сложные трассы для своего уровня катания. Обычно, это травмы ног, конечностей. Также у нас был один случай, вчера мальчик 2012 рождения получил травму головы во время подъема на бугельном подъемнике", - сообщила она.

Также в ГосЧС отмечают, что часто люди съезжают с основных лыжных трасс и теряются в горах.

"Есть еще одна угроза, кроме того, что люди травмируются, часто лыжники теряются. В субботу три раза наши спасатели выезжали для того, чтобы искать людей в лесу. Так, одна группа из четырех друзей заблудилась, так как съехали с основной трассы, решили почувствовать какой-то новый экстрим, и все закончилось тем, что пришлось их искать. К счастью, за час нашли. Ребята решили не медлить и сразу позвонили в Службу спасения, и их быстро нашли", - рассказала Авдеева.