Хмельнитчина: мальчик, который выпал с восьмого этажа, находится в тяжелом состоянии

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации областной полиции, несчастный случай произошел 16 января в многоэтажке на улице Заречанской.

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Мальчик находился дома с матерью. Пока 30-летняя женщина убирала в соседней комнате, он открыл окно, перегнулся и упал с высоты 8-го этажа. Жизнь ребенку спасло то, что он упал не на землю, а на заснеженную крышу магазина, расположенного на первом этаже.

Пострадавшего срочно доставили в нейрохирургическое отделение Хмельницкой областной больницы. У него диагностировали политравму и закрытую черепно-мозговую травму. Врачи оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.