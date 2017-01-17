В Киевской области за взятку задержали председателя и секретаря МСЭК

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

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«Установлено, что в одну из медико-социальной экспертной комиссии обратилась женщина, которая имеет инвалидность III группы. По состоянию здоровья экспертная комиссия могла определить за женщиной II группу инвалидности. Однако свои услуги председатель комиссии и секретарь комиссии оценили в 35 тыс. грн. Деньги служащие получали в два транша. Сегодня, во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 30 тыс. грн, задержали указанных должностных лиц», - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении о подозрении задержанным лицам и избрании меры пресечения, отметили в прокуратуре.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.