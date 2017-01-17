Карантин из-за вспышки АЧС действует в 20 населенных пунктах в 11 областях

«В результате проведенных мероприятий по состоянию на 16 января 2017 года в Украине оздоровлено 133 из 153 неблагополучных по АЧС пунктов... По состоянию на 16 января 2017 года карантин продолжает действовать в 20 неблагополучных пунктах по АЧС в 11 областях Украины», - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что с 2012 года ветеринары зафиксировали 153 случая заражения АЧС на территории 18 областей.

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В частности, по состоянию на сегодня карантин действует в населенных пунктах Одесской (3), Николаевской (2), Киевской (2), Хмельницкой (2), Черкасской (2), Полтавской (3), Житомирской (1), Кировоградской (2), Закарпатской (1), Луганской (1) и Харьковской (1) областей.

Согласно инструкции Министерства аграрной политики и продовольствия по профилактике и борьбе с АЧС, в местах, гдеобъявлен карантин, запрещается ввоз и вывоз животных, кормов, продукции растениеводства, проезд транспорта, торговля мясом, проведение соответствующих выставок и т.д.

Госпродпотребслужба прогнозирует, что основная зона риска по распространению эпидемии АЧС в 2017 году охватывает всю Южную Украину (в частности Одесскую и Николаевскую обл.) и Центральную Украину (Полтавскую, Киевскую, Кировоградскую, Черкасскую, Хмельницкую обл.).

При этом больше всего заражений специалисты ветеринарной медицины прогнозируют в хозяйствах с низким уровнем биозащиты.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), убытки государственного бюджета Украины из-за вспышек вируса африканской чумы свиней в 2017 году могут составить более 1,5 млрд грн. По данным Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

Всего с начала 2017 года в Украине зарегистрированы 5 вспышек АЧС - в Луганской, Николаевской, Кировоградской, Одесской и Харьковской областях. В 2016 году в Украине был зарегистрирован 91 случай заражения АЧС. Учитывая существующую динамику распространения заболевания, Госпродпотребслужба прогнозирует, что в текущем году ветеринары зафиксируют около 100-110 случаев заражения АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.