В школах Запорожья и Черновцов возобновились занятия после карантина

В школах Запорожья сегодня, 16 января, возобновился учебный процесс после карантина, который был введен с 20 декабря из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Об этом сообщает пресс-служба исполнительного комитета Запорожского городского совета.

Читайте такжеОчередная волна эпидемии гриппа и ОРВИ накроет Украину в начале февраля Поскольку ситуация с заболеваемостью после новогодних и рождественских праздников не улучшалась, позже карантин продлили еще на неделю.

По данным Запорожского областного лабораторного центра, по состоянию на 13 января, заболеваемость школьников снизилась в 1,8 раза по сравнению с показателями предыдущей недели, что позволило возобновить учебный процесс с понедельника, 16 января.

При этом продолжено действие ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий в городе, в лечебно-профилактических учреждениях действует весь комплекс противоэпидемических мероприятий.

В Черновцах сегодня, 16 января, во всех общеобразовательных школах возобновились занятия после каникул, которые были объявлены с 26 декабря в связи с высоким уровнем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черновицкого городского совета, сейчас ситуация с заболеваемостью в городе улучшилась.

Читайте такжеВ этом эпидемсезоне гриппом и ОРВИ могут переболеть 8 млн жителей Украины - эпидемиологиВ частности, по данным управления образования горсовета, сегодня в школах города из-за заболеваемости ОРВИ отсутствуют 5% учащихся.

Как сообщал УНИАН, из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ зимние школьные каникулы начались на неделю раньше плана - 26 декабря 2016 года. Они продолжались до 13 января 2017 года.

Справка УНИАН. В Черновцах функционирует 51 общеобразовательное учебное заведение коммунальной формы собственности.