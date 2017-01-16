В Виннице снизился уровень заболеваемости по гриппу и ОРВИ

В школах Винницы сегодня, 16 января, возобновился учебный процесс после карантина, который был введен с 19 декабря из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Читайте такжеВ Одессе закончился карантин по гриппу и ОРВИКак сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ Винницкого городского совета, по состоянию на сегодня ситуация с заболеваемостью в городе улучшилась.

Так, по данным департамента охраны здоровья городского совета, уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в городе ниже предела эпидемиологического порога почти на 20%.

За последнюю неделю в центры медико-санитарной помощи Винницы обратилось 3370 человек с жалобами на симптомы гриппа и ОРВИ, из них 52,4% - дети.

Читайте такжеОчередная волна эпидемии гриппа и ОРВИ накроет Украину в начале февраля В ведомстве отметили, что после возобновления занятий в школах ситуация с посещением детей учебных заведений будет продолжать мониториться.

Как сообщал УНИАН, в Виннице из-за повышения уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 20 декабря было приостановлено обучение во всех школах. На то время средний удельный вес отсутствующих по причине болезни учащихся школ города был выше 20%.