В Одесской области женщина и двое детей получили тяжелые ожоги из-за возгорания бензина

В Одесской области в частном доме глава семьи умышленно разлил бензин, в результате чего произошел пожар, в результате которого женщина и двое малолетних детей получили тяжелые ожоги.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, ЧП произошло в селе Федоссевка Окнянского района.

Читайте такжеВ Киеве госпитализированы два сотрудника завода, пострадавшие в результате взрываОтмечается, что сообщение о пожаре в одном из частных домов поступило в полицию в ночь на 14 января после полуночи от дежурного ГСЧС.

«Установлено, что между 37-летним мужчиной и 25-летней женщиной произошла ссора. Мужчина разлил 3 литра бензина на пол, пригрозил, что подожжет дом, и вышел на улицу», - сообщили в главке. После этого его супруга пыталась разжечь плиту, и произошло возгорание, по предварительным данным, в результате воспламенения паров бензина.

Находящиеся в доме дети, в возрасте 4-х и 6-ти лет, а также их мать получили серьезные ожоги.

«Все трое в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение Одессы», - отметили в отделе коммуникаций.

Читайте такжеЖитомирщина: подросток получил 50% ожогов тела из-за селфи на крыше поездаВ настоящее время причина возгорания устанавливается. В главке добавили, что глава потерпевшей семьи утверждает, что разлил бензин чтобы «просто напугать жену».

Производство открыто с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 128 (нанесение по неосторожности тяжких или средней тяжести телесных повреждений) УК Украины. Расследование продолжается.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС, вызов на вышеназванный пожар поступил в 00:12.

«Пожар в 1:11 был локализован и 1:52 полностью ликвидирован. В результате пожара пострадала мать и двое детей. Пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение Окнянской центральной районной больницы. Состояние всех пострадавших крайне тяжелое», - рассказали в пресс-службе.

В результате пожара огнем повреждены стены, потолок жилого дома и уничтожено домашнее имущество на общей площади 28 кв. м.

В настоящее время потерпевшие пребывают в крайне тяжелом состоянии, из Окнянского района они перевезены в Одессу – в реанимацию Одесского областного клинического медицинского центра.

По данным известного в городе волонтера Екатерины Ножевниковой, организовавшей сбор средств для помощи потерпевшим, у 6-летнего мальчика – ожог более 70% поверхности тела, ожог дыхательных путей, тяжелый шок и пр. У его 4-летней сестры – ожог 40% поверхности тела, крайне тяжелый шок, ожог дыхательных путей и т. д.

Женщина, получившая более 50% ожогов, доставлена в Одессу последней – вечером 15 января.