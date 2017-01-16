В Киеве снизились показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-брифинге руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

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«За вторую неделю этого года зафиксировано снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Общий уровень снизился на 10%. Мы говорим о том, что сейчас он ниже эпидпорога на 30,7%. Мы имеем снижение заболеваемости как среди взрослых, так и среди детей», - сказал Бондаренко.

Так, согласно данным КГГА, на прошлой неделе заболели 8 тыс. 600 взрослых, что является снижением показателя на 15% по сравнению с предыдущим периодом; детей заболело 11 тыс. 485, и это снижение на 6%.

По словам Бондаренко, по состоянию на сейчас ситуация в городе с заболеваемостью «далека от каких-либо карантинных мероприятий».

«Есть незначительное увеличение в связи с тем, что дети пошли в школу, но до эпидпорога и карантина далеко», - сказал он.

Как сообщалось, в Киеве в конце 2016 года из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников было прекращено обучение почти в 100 школах.

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В то же время ориентировочно с 26 декабря в столице началась тенденция к снижению количества заболевших гриппом и ОРВИ.

В Минздраве прогнозируют следующую волну гриппа по Украине с февраля до начала апреля.