Во Львовской области от переохлаждения умерла женщина

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Львовской области.

Читайте такжеНа Львовщине за сутки от переохлаждения умерли 2 человека, 7 госпитализированы с обморожениями

Тело жительницы села Немилів Радеховского района возле собственного дома обнаружили односельчане. Как установили эксперты, причиной смерти женщины стало общее переохлаждение.

По информации медиков, с начала года во Львовской области от переохлаждения погибли шесть человек с переохлаждением и обморожениями различной степени тяжести госпитализированы более 50 жителей области.