Во Львовской области от переохлаждения умерла женщина
08:55, 16 января 2017Новости регионов
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На Львовщине от переохлаждения умерла женщина.
Причиной смерти женщины стало общее переохлаждение / Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Львовской области.
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Тело жительницы села Немилів Радеховского района возле собственного дома обнаружили односельчане. Как установили эксперты, причиной смерти женщины стало общее переохлаждение.
По информации медиков, с начала года во Львовской области от переохлаждения погибли шесть человек с переохлаждением и обморожениями различной степени тяжести госпитализированы более 50 жителей области.
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