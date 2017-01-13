В Ривном с понедельника прекращается карантин по гриппу и ОРВИ

В Ривном с понедельника, с 16 января, возобновят учебный процесс в школах после карантина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ривненского городского совета, решение о возобновлении занятий в школах после карантина, введенного в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения, приняли сегодня, 13 января, члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Читайте такжеОчередная волна эпидемии гриппа и ОРВИ накроет Украину в начале февраля По данным комиссии, в течение последних двух недель в Ривном наблюдается тенденция к снижению заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными инфекциями. Уровень заболеваемости ниже еженедельного порогового уровня на 48,5%.

Читайте такжеС начала эпидемического сезона в Украине от гриппа умерли 18 человек - Минздрав Как сообщал УНИАН, в Ривном из-за повышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения и в связи с необходимостью профилактики их эпидемического распространения с 20 декабря было приостановлено обучение в школах.