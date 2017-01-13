В Одесской области 4 человека отравились парами крысиного яда, 2-летняя девочка умерла

В Одесской области полиция начала расследование по факту гибели 2-летнего ребенка от отравления крысиным ядом.

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, на этой неделе к жителям села Софиевка Березовского района приехала в гости супружеская пара с тремя детьми.

Читайте такжеВ Виннице 5-летний малыш отравился неизвестным веществом«Информация о поступлении в Березовскую районную больницу нескольких человек поступила в правоохранительные органы от медиков. В частности, в больницу доставили 2-летнюю девочку – в состоянии клинической смерти, и ее 4-летнего брата. Также были госпитализированы бабушка и дедушка – хозяева дома», - рассказали в главке.

Отмечается, что медики сделали все возможное для реанимации девочки, но спасти ее не удалось.

По предварительным данным, дети и взрослые отравились парами таблетированного ядовитого вещества, которое хозяева частного дома использовали для борьбы с крысами.

Читайте такжеВ Краматорске малыши в детсаду отравились "Белизной"Родители детей и третий ребенок (13-летний) не пострадали.

По данному фату открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) УК Украины. Проводятся соответствующие экспертизы.