На Львовщине госпитализированы четверо детей, которые отравились тирамису
10:17, 13 января 2017Новости регионов
95
В течение 11-12 января госпитализировано 5 человек, из них четверо детей, с симптомами острого гастроэнтероколита.
Состояние потерпевших - средней тяжести / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, пять человек госпитализированы после отравления десертом, изготовленного в домашних условиях.
Читайте такжеНа Волыни годовалый ребенок погиб в результате короткого замыкания гирлянды
В течение 11-12 января госпитализировано 5 человек, из них четверо детей, с симптомами острого гастроэнтероколита, которые 7 января 2017 года в домашних условиях в с.Бирки ели пирожные "тирамису" с сырым яйцом, приготовленные в домашних условиях, сообщили в ведомстве.
Десерт употребляли 20 человек.
Врачи отмечают, что состояние пострадавших - средней тяжести.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter