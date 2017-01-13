На Львовщине госпитализированы четверо детей, которые отравились тирамису

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, пять человек госпитализированы после отравления десертом, изготовленного в домашних условиях.

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В течение 11-12 января госпитализировано 5 человек, из них четверо детей, с симптомами острого гастроэнтероколита, которые 7 января 2017 года в домашних условиях в с.Бирки ели пирожные "тирамису" с сырым яйцом, приготовленные в домашних условиях, сообщили в ведомстве.

Десерт употребляли 20 человек.

Врачи отмечают, что состояние пострадавших - средней тяжести.