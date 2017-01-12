Президент подарил многодетной семье из Одессы микроавтобус

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в подарок от городских властей семья получила пятикомнатную квартиру, где был сделан ремонт и закуплена мебель.

Читайте такжеМаме, родившей пятерых малышей, подарили 3-комнатную квартиру в Одессе«Вы - уникальная семья. Мы долго думали, что вам подарить, чтобы поздравить с праздниками и подарить то, что нужно для такой большой семьи. Квартира у вас уже есть - хорошая и с хорошим видом. Поэтому у нас для вас сюрприз – мы решили подарить вам микроавтобус», - сказал Порошенко.

Президент передал ключи от автомобиля Пежо Expert Tepee 2.0.

«У меня четверо детей. Я вам скажу – это непростая задача», - отметил глава государства.

Президент за рулем микроавтобуса вместе с супругами - Оксаной Кобелецкой и Сергеем Семеновым - проехался по двору, а также пообщался с жильцами дома.

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Кроме пятерых младенцев, Оксана с мужем Сергеем воспитывают трехлетнюю дочь Алису.