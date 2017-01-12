В Киеве госпитализированы два сотрудника завода, пострадавшие в результате взрыва

Двое работников одного из столичных заводов получили ожоги в результате взрыва и пожара в одном из цехов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве.

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Первые пожарно-спасательные подразделения, которые прибыли на место происшествия, выяснили, что в результате взрыва, по предварительным данным в печи для выращивания микрокристаллов кремния, возник пожар.

В 14:10 спасатели локализовали огонь на площади 10 кв. м, а в 14:17 пожар был ликвидирован.

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В столичном управлении ГСЧС отметили, что обстоятельства происшествия и причины взрыва установит следствие.