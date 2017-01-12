В Житомирской областной больнице установили современный томограф

Как передает корреспондент УНИАН, современный компьютерный томограф презентовали 11 января в Житомирской областной больнице им. А.Ф.Гербачевского.

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Во время мероприятия говорилось, что средства на приобретение этого оборудования из областного бюджета были выделены менее, чем полгода назад. Сегодня же, после всех тендерных закупок, завершено обустройство помещения, томограф установлен и проведено первое обследование больного. Запущенный томограф должен разгрузить работу аппарата МРТ, который был приобретен и установлен в больнице в прошлом году.

Томографию на новом оборудовании жители области смогут проходить уже с середины февраля и по направлению врача. "Совместным распоряжением руководства Житомирской ОГА и областного совета будет определен перечень льготных категорий граждан, которые смогут проходить обследование бесплатно, другие же пациенты будут оплачивать только расходные материалы", - сообщил журналистам главный врач КУ «Областная клиническая больница им. А.Ф.Гербачевского» Богдан Леськив.

Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич в свою очередь рассказал, что "благодаря тендерным торгам удалось сэкономить на покупке томографа более миллиона гривен, и эти средства направили на закупку другого современного оборудования, которое необходимо областной больнице".

Также одновременно закуплен автоматический инжектор, использование которого позволяет расширить диагностические возможности при томографическом обследовании пациентов.

До этого в области из-за устаревшего оборудования возникали проблемы со своевременным обследованием больных, в т.ч. ургентных.

В целом, по словам председателя Житомирского облсовета Владимира Ширмы, в 2016 году на эту областную больницу в целом было выделено 57 млн ​​грн из областного бюджета.

Справка УНИАН. Стоимость компьютерного 32-срезового томографа производства фирмы Toshiba Medical Systems Corporation, изготовленного в 2016 году в Японии, вместе с автоматическим инжектором фирмы Medtron, Германия, составляет почти 12 млн грн (11,997 млн грн). Многослойные («мультиспиральные», «мультисрезовые» компьютерные томографы - МСКТ) отличаются от спиральных томографов предыдущих поколений тем, что за один оборот рентгеновской трубки томографа получается не один срез, а два и более.