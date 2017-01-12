Во Львовской области с обморожениями госпитализированы шестеро людей

Об этом УНИАН сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Читайте такжеПри переохлаждении в первую очередь страдают кровеносные сосуды - врачи

Отмечается, что от переохлаждения умер житель Яворовского района, госпитализированы жители Сокальского, Жовковского, Жидачевского, Самборского районов и города Новый Роздол Яворовского района.

«С начала января в области от переохлаждения умерли три человека, более 30 жителей Львова и области разного возраста госпитализированы с обморожениями», - говорится в сообщении.