Во Львовской области с обморожениями госпитализированы шестеро людей
10:29, 12 января 2017Новости регионов
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Во Львовской области за минувшие сутки, 11 января, от переохлаждения погиб один человек, шестеро госпитализированы с обморожениями разной степени тяжести.
С начала января в области от переохлаждения умерли три человека / Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
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Отмечается, что от переохлаждения умер житель Яворовского района, госпитализированы жители Сокальского, Жовковского, Жидачевского, Самборского районов и города Новый Роздол Яворовского района.
«С начала января в области от переохлаждения умерли три человека, более 30 жителей Львова и области разного возраста госпитализированы с обморожениями», - говорится в сообщении.
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