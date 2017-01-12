Во время обстрела боевиками жилого сектора Красногоровки ранен местный житель

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

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«С 23.00 боевики расстреливают минометами жилой сектор Красногоровки. В результате прямого попадания в жилой пятиэтажный дом на улице Суворова, получил тяжеліе ранения мужчина 1950 года рождения», - написал он.

По словам Аброськина, сотрудники полиции раненому оказали первую медицинскую помощь.