В Луганской области без воды остались 250 тыс. человек в результате прорыва трубопровода

В Луганской области в результате прорыва трубопровода без воды остались 250 тыс. лиц.

Об этом говорится в сообщении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Facebook.

Читайте такжеДнепропетровская область отправила 40 тыс. литров питьевой воды в Торецк«Вчера на Петровской водонасосной станции в подконтрольном правительству с. Артема снова произошел прорыв трубопровода, в результате чего водоснабжение в Луганск было ограничено, и около 250 тыс. человек остались без чистой воды», - информирует миссия.

Читайте такжеБолее 500 тыс жителей, проживающих в оккупированных районах Луганщины, могут остаться без воды Отмечается, что СММ ОБСЕ способствовала установлению режима прекращения огня, а также осуществляла мониторинг его соблюдения для того, чтобы работники водоканала смогли провести ремонтные работы.

«Наблюдатели посетили место, где пролегает повреждена труба. Работники со специализированным оборудованием устраняли повреждения на месте. Ремонтные работы продолжаются и сегодня», - отметили в СММ ОБСЕ.