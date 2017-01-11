Жительница Днепра "заминировала" областную психиатрическую больницу

10 января в Самарское отделение полиции города Днепра позвонила женщина и сказала о том, что "заминировала" больницу для душевнобольных по улице Бехтерева, сообщает сайт города Днепра.

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За такое правонарушение «псевдоминерше» грозит до 6 лет тюрьмы.