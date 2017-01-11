В столице продолжает снижаться уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Читайте такжеЭпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 21 регионе Украины: самые высокие показатели - на Киевщине

По его данным, за два дня этой недели, по состоянию на 11 января, за медицинской помощью в учреждения здравоохранения столицы обратились 6 тыс. 574 человека (за аналогичный период предыдущей недели – 7 тыс. 157 человек).

«Наблюдается снижение заболеваемости на 8,15%. Снижение происходит за счет как взрослого, так и детского населения», - сказал Поворозник.

В частности, за указанный период заболело 3 тыс. 796 детей против 3 тыс. 892 за аналогичный период предыдущей недели. То есть, наблюдается снижение на 2,5%, отметил он.

Так, среди детей в возрасте до 1-го года отмечается снижение заболеваемости на 2,1%, от 1 до 4 лет – на 5,6%, от 5 до 9 лет – на 1,1%, от 10 до 14 лет – на 2,8%, от 15 до 17 лет – на 2,8%. «Кроме того, среди школьников наблюдается уменьшение заболеваемости на 3,9%, а среди взрослых – на 14,9%», – отметил заместитель председателя КГГА.

Читайте такжеВ Житомирской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

По его словам, за 2 дня в лечебные учреждения столицы госпитализированы 54 человека, в том числе 33 ребенка.

При этом Поворозник подчеркнул, что «с возобновлением учебного процесса после зимних каникул мы продолжаем контроль над уровнем заболеваемости среди столичных школьников».

По его словам, в случае отсутствия более 20% детей руководители учебных заведений имеют право приостановить учебный процесс до улучшения ситуации. «Сейчас столичные школы работают в штатном режиме», – отметил Поворозник.