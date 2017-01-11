В Виннице расследуют обстоятельства смерти годовалого ребенка

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Винницкой области, 10 января 50-летняя женщина обнаружила в доме своих соседей на улице Бевза тело годовалого мальчика. При этом отмечается, что мать мальчика «находилась в состоянии алкогольного опьянения».

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Также, по данным полиции, на момент приезда следственно-оперативной группы в доме находились нетрезвая подруга матери погибшего мальчика и мужчина, снимавший комнату в доме.

«Тело ребенка находилось на полу в одной из комнат дома. Обстоятельств смерти мальчика никто из присутствующих объяснить не смог», - сказано в сообщении.

Как отмечают в полиции, «по словам матери, вечером ребенок чувствовал себя хорошо, а ночью она обнаружила, что мальчик не подает признаков жизни. За помощью медиков женщина не обратилась, испугавшись ответственности за недосмотр за ребенком».

Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Правоохранители проводят следственные действия для выяснения обстоятельств смерти.

В полиции сообщают, что «тело ребенка без признаков насильственной смерти направлено на судебно-медицинскую экспертизу», а после установления причин смерти мальчика будет дана окончательная правовая квалификация происшествия.