В Днепре госпитализированы малолетний ребенок и его отец, пострадавшие при взрыве самогонного аппарата

В Днепре в результате взрыва самогонного аппарата пострадали малолетний ребенок и его отец.

Как сообщила УНИАН начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, это произошло 9 января.

Читайте такжеНа Волыни годовалый ребенок погиб в результате короткого замыкания гирляндыПо ее словам, сотрудники полиции установили, что на момент взрыва на кухне квартиры, кроме 24-летнего мужчины находился его сын 2015 года рождения.

«В результате взрыва ребенок получил 25% ожогов тела. Мальчик был госпитализирован в областную детскую клиническую больницу, где ему оказана неотложная помощь. Также госпитализирован отец ребенка, который непосредственно занимался незаконным промыслом. Он получил 20% ожогов тела», - отметила Старчевская.

Читайте такжеВ Днепропетровской области подросток госпитализирован с ожогами 60% тела после самоподжогаПо данному факту открыто уголовное производство по статье 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).