Директора санатория подозревают в присвоении более 1 млн грн, выделенных на реабилитацию бойцов АТО

Директору санатория «Родничок» сообщено о подозрении в присвоении более 1 млн грн, выделенных на реабилитацию бойцов АТО.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

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В прокуратуре заметили, что действия должностного лица квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).

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