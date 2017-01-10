В Херсоне изъяли фальсифицированный алкоголь стоимостью 2,6 млн грн

В Херсоне правоохранители изъяли фальсифицированный алкоголь стоимостью 2,6 млн грн.

Читайте такжеВ Одесской области разоблачили подпольное производство по разливу поддельного алкоголяКак сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ДФС в Херсонской области, перед рождественскими праздниками работниками фискальной службы и сотрудниками УСБУ в АР Крым была установлена группа лиц, которые на территории области осуществляли распространение фальсифицированных алкогольных напитков.

Во время обыска, проведенного в прошедшие выходные в складских помещениях херсонского предприятия, правоохранители нашли 36540 бутылок водки торговой марки известного украинского производителя, маркированных марками акцизного налога с признаками подделки. Ориентировочная стоимость изъятого около 2,6 млн грн.

Читайте такжеУ пациентов, отравившихся суррогатным алкоголем, нарушаются процессы свертывания крови - токсикологБыло открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Следствие осуществляет следственное управление финансовых расследований Главного управления ДФС в Херсонской области.

В настоящее время следственные действия продолжаются.