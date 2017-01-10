На Волыни годовалый ребенок погиб в результате короткого замыкания гирлянды

В Волынской области годовалый ребенок погиб во время пожара, возникшего в результате короткого замыкания электрической гирлянды.

Читайте такжеС начала года на пожарах в Украине погибло более 1300 человекКак сообщили корреспонденту УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, пожар возник в частном доме в селе Дорогиничи Локачинского района 9 января около 15:00.

В здании в тот момент находилось трое человек: двое взрослых и ребенок 2015 г.р.

Как отметили в секторе коммуникации, ребенок в возрасте год и два месяца, получил термические ожоги и отравление угарным газом, которые привели к смерти. Двое других пострадавших получили отравления, в результате вдыхания продуктов горения.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической сети во время пользования электрической гирляндой.

Читайте такжеВ Тернопольской области госпитализировано семеро детей после отравления угарным газомСведения о происшествии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях.

Как добавили в пресс-службе УГСЧС в Волынской области, во время ликвидации этого пожара с крыши дома упал пожарный. 40-летний мужчина получил ушибы грудной клетки и позвоночника. В настоящее время спасатель госпитализирован в Локачинскую центральную райбольницу.