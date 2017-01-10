На Львовщине за сутки от переохлаждения умерли 2 человека, 7 госпитализированы с обморожениями

Во Львовской области в течение 8 января от переохлаждения умерли два человека, госпитализированы в больницы с переохлаждением и обморожениями семь человек.

Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации. Читайте такжеЖертвами аномальных морозов в Европе стали более 20 человек Согласно сообщению, умерли жители Золочевского и Каменка-Бугского районов. Пострадали жители Николаевского, Жидачевского, Золочевского, Каменка-Бугского районов и города Борислав. По данным Львовского метеоцентра, в области сегодня снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 2 - 6 м/сек. Температура воздуха 9-13 градусов мороза.

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