В Житомире от переохлаждения погиб мужчина.

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции города, тело погибшего полицейские обнаружили вчера, 9 января.

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“Осуществляя патрулирование, полицейские получили вызов, что в 1-м переулке Кармелюка под калиткой лежит неизвестный. Прибыв на вызов, при проверке признаков жизни пульса и дыхания у него патрульные не обнаружили”, – сообщили в пресс-службе полиции.

Патрульные вызвали скорую медицинскую помощь, работники которой констатировали смерть гражданина.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, мужчина проживал неподалеку и погиб от переохлаждения. Для установления окончательных причин смерти тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области в течение 8 января от переохлаждения умерли два человека, еще семеро были госпитализированы с обморожениями.