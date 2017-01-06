В Краматорске в мусорном контейнере найден мертвый младенец

В Краматорске в мусорном баке найдено тело мертвого новорожденного ребенка.

Читайте такжеВ Винницкой области женщина родила в туалете ребенка и выбросила его в мусорное ведроКак сообщает городской отдел полиции, сегодня около 8 часов утра правоохранителям поступило сообщение от дворника о том, что в мусорном контейнере она нашла тело младенца.

Читайте такжеВ Николаевской области расследуют смерть младенцаНа месте происшествия полиция обнаружила тело девочки без признаков жизни. Работают эксперты и правоохранители. Расследование уголовного дела взял под личный контроль начальник Главного управления Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Принимаются меры по установлению местонахождения матери погибшего младенца.