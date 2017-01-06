В Краматорске в мусорном контейнере найден мертвый младенец

12:21, 06 января 2017
Новости регионов
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Принимаются меры по установлению местонахождения матери погибшего младенца.

Обнаружила тело девочки без признаков жизни / Фото: colady.ru

В Краматорске в мусорном баке найдено тело мертвого новорожденного ребенка.

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Принимаются меры по установлению местонахождения матери погибшего младенца.

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