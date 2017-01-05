Днепровские школьники отправили в АТО посылки с лекарствами и подарками

Ученики 46-й школы Днепра отправили на передовую 13 посылок с лекарствами для солдат 93-й бригады, которые сейчас защищают Украину. Воинам послали противовирусные препараты, согревающие чаи, растирки и мази, сообщает сайт города Днепра.

Читайте такжеЖители Донбасса получают новогодние наборы от Штаба АхметоваЗимой на них большой спрос среди бойцов. Деньги на лекарства, а это 19 тысяч гривен, дети собрали на благотворительной школьной ярмарке «Вместе подарим Украине победу, веру, мечту!», которую проводили ко Дню Святого Николая.

Участвовали в ярмарке ученики 5-11 классов. Представили более 700 уникальных изделий. Дети продавали картины, вышивку, плетение из бисера, искусственные цветы и сладости, сообщает пресс-служба ДнепрОГА.

Читайте такжеУкраинцы мира передали детям участников АТО подарки ко Дню Святого Николая«Мы знали, что собранные деньги пойдут на доброе дело. Бойцам нужно наше внимание и помощь. На войне часто случаются не только ранения, но и простуда. Лекарства помогут ребятам быстрее выздороветь», - уверена ученица 7-го класса 46-й школы Днепра Анастасия Рымшина.

«Всего мы собрали около 40 тысяч гривен. Помогали считать деньги родители. Часть средств потратили на подарки для детского интерната в городе Часов Яр Донецкой области. Передали детям творческие и канцелярские наборы, игрушки и книги. На остальные деньги – 19 тысяч гривен – купили лекарств бойцам», - говорит ученица 7-го класса 46-й школы Днепра Мария Набойченко.

«Такими поступками дети показывают свое отношение к Украине. Защитники ценят это. Они знают ради кого отстаивают мир», - сказала советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа.

Лекарства подбирали специально по заказу военных врачей. Бойцы 93-й бригады получат посылки уже через несколько дней – на Рождество. Также дети передали защитникам украинский флаг. На нем – написанные своими руками теплые пожелания для героев.

«Возвращайтесь живыми с победой!», - передают школьники свое самое заветное желание.