В Винницкой области установили 167 пунктов обогрева - адреса и телефоны
16:20, 05 января 2017Новости регионов
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С 6 января синоптики прогнозируют снегопады в восточных районах области и морозы.
Перечень пунктов обогрева на территории Винницкой области прилагается / Фото: УНИАН
В Винницкой области в связи с осложнением погодных условий обустроили 167
Читайте такжеВ Украину идут сильные морозы: врачи предупреждают об опасности обмороженияКак сообщает Vinnitsa.info, в облгосадминистрации опубликовали список с адресами пунктов обогрева и номерами телефонов.
Перечень пунктов обогрева на территории Винницкой области смотрите здесь.
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Напомним, с 6 января синоптики прогнозируют снегопады в восточных районах области и морозы.
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