В Винницкой области установили 167 пунктов обогрева - адреса и телефоны

16:20, 05 января 2017
Новости регионов
67

С 6 января синоптики прогнозируют снегопады в восточных районах области и морозы.

Перечень пунктов обогрева на территории Винницкой области прилагается / Фото: УНИАН

В Винницкой области в связи с осложнением погодных условий обустроили 167

пунктов обогрева.

Читайте такжеВ Украину идут сильные морозы: врачи предупреждают об опасности обмороженияКак сообщает Vinnitsa.info, в облгосадминистрации опубликовали список с адресами пунктов обогрева и номерами телефонов.

Перечень пунктов обогрева на территории Винницкой области смотрите здесь.

Читайте такжеЭпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены в 21 регионе Украины: самые высокие показатели - на Киевщине

Напомним, с 6 января синоптики прогнозируют снегопады в восточных районах области и морозы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter