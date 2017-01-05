Харьковщина: у мужчины изъяли почти 50 кг конопли

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, в конце декабря во время проведения санкционированного обыска территории домовладения 52-летнего жителя пгт Двуречное работники Купянского отдела полиции обнаружили наркотические растения общим весом 44,5 кг.

Читайте такжеЗаблокирован канал поставок наркотиков из неподконтрольной территории Донбасса

По данным полиции, владелец домовладения признался, что собрал коноплю на одном из пустырей Двуречанского района и хранил для собственного употребления. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.