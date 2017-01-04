На Киевском водохранилище спасены шесть рыбаков, которых унесло на льдине
17:28, 04 января 2017Новости регионов
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Дежурный караул при помощи лодки и трёхколенной лестницы создал для рыбаков переход со льда на берег и спас их.
Работа спасателей / Фото: УНИАН
На Киевском водохранилище спасены шесть рыбаков, которых унесло на льдине.
Читайте такжеВ Украину идут сильные морозы: врачи предупреждают об опасности обмороженийКак проинформировали УНИАН в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, сообщение в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района о том, что на Киевском водохранилище неподалёку от ГЭС в результате сброса воды образовалась промоина, и на льду, оторванными от берега оказались шесть рыбаков, поступило сегодня днем.
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