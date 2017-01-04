Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице сократилась более чем вдвое - КГГА

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице сократилась более чем вдвое.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Читайте такжеВ Киеве за прошедшую неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИТак, за два дня этой недели, по состоянию на 3 января, за медицинской помощью в заведения здравоохранения обратилось 7 тыс. 157 человек против 16 тыс. 684 за аналогичный период прошлой недели.

«Наблюдается снижение заболеваемости на 57,1%. Снижение происходит за счет как взрослого, так и детского населения. В частности, за указанный период заболело 3 892 детей против 9 668 (снижение на 59,7%)», - сообщил Поворозник.

Читайте такжеВ Киеве развернули более 50 пунктов обогреваВ частности, среди детей до 1-го года отмечается снижение заболеваемости на 45,9%, от 1 до 4 лет – на 55,2%, от 5 до 9 лет – 57,9%, от 10 до 14 лет – на 65,4%, от 15 до 17 лет – на 69,8%.

«Среди школьников наблюдается уменьшение заболеваемости на 35,5%, а среди взрослых – на 49,2%», – отметил заместитель председателя КГГА.

По данным Поворозника, в лечебные заведения 2-3 января госпитализировано 169 человек, в том числе 99 детей.

Как сообщал УНИАН, и.о. директора Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак ранее сегодня также проинформировал, что по Киеву за минувшую неделю уменьшилось количество обращений с заболеваниями гриппом и острыми респираторными инфекциями. Однако эпидпорог пока еще превышен - почти на 21%.