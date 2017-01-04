В Полтаве в результате гриппа умер 50-летний мужчина

В Полтаве от штамма гриппа H3N2 "Гонконг" умер 50-летний мужчина, сообщает ТСН.

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Об этом рассказала главный инфекционист Полтавщины Лидия Войтенко.

"Мужчина лечил дома пневмонию, которая возникла как осложнение после гриппа типа А (H3N2), и поздно обратился к врачам. Пошло осложнение. За три дня он скончался", - отметила она.

По словам специалиста, заболевание происходило в молниеносной форме, при которой легкие просто разрушаются. Также она подчеркнула, что погибший не был привит от гриппа, а заразился от родственников.