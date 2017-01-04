В Киеве за прошедшую неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Киеве за минувшую неделю снизился уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, но эпидемический порог остается превышенным.
/ Фото: УНИАН
Об этом сообщил в.а. директора Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак в эфире телеканала "112 Украина".
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«По Киеву за прошедшую неделю у нас уменьшилось количество обращений с заболеваниями гриппом и острыми респираторными инфекциями. Но эпидпорог превышен почти на 21%. На праздники, если взять данные за понедельник, то цифра значительно уменьшилась - 1,5 тыс. Но она не показательна, потому что много людей выехали из города", - сказал он.
По словам Чумака, по Украине превышение эпидемиологического порога зафиксировано, как и раньше, в 21 области. "На сегодняшний день в 21 области зафиксировано превышение эпидпорога. Почти в два раза превышен эпидпорог в Киевской области, Житомирской, Херсонской, Запорожской, Закарпатской и Черновицкой областях», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, 28 декабря в Минздраве заявляли, что эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 21 области Украины и в Киеве.
30 декабря 2016 г. пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщала, что в столице сохраняется тенденция снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сообщалось, что за 4 дня, с 26 по 29 декабря, за медицинской помощью обратились 27 475 человек, а за аналогичный период недели перед этим - обратились 36 031 человек.