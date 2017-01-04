В Хмельницкой области 2-летний мальчик потерял глаз, выстрелив себе в лицо из травматического оружия
В Хмельницкой области двухлетний мальчик по недосмотру родителей лишился глаза, случайно выстрелив себе в лицо из травматического оружия.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации областной полиции, инцидент произошел вечером 2 января в Красиловском районе.
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В Хмельницкую областную клиническую больницу доставили двухлетнего мальчика с огнестрельным ранением глаза. Врачам пришлось провести удаление глазного яблока.
Как выяснилось, телесные повреждения ребенок получил дома, играя устройством для отстрела резиновых пуль.
По факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство» Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства происшествия выясняются.