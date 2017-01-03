В Кропивницком ликвидировали подпольный водочный цех

В Кропивницком правоохранители ликвидировали подпольный водочный цех.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ в Кировоградской области, сегодня, 3 января, деятельность подпольного производства контрафактной ликеро-водочной продукции пресекла в Кропивницком Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Читайте такжеУ пациентов, отравившихся суррогатным алкоголем, нарушаются процессы свертывания крови - токсикологСпирт для производства местный житель получал из Черкасской области. Затем в кустарных условиях он изготовлял суррогат – водку, коньяк и настойки. Фальсификат разливался в антисанитарных условиях в пятилитровую пластиковую тару и продавался на территории Кропивницкого и области.

На месте подпольного производства правоохранители изъяли 1500 литров готовой коньячно-водочной продукции и 100 литров спирта.

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Следственные действия продолжаются.