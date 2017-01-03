В Киеве завтра ожидается -17-19° мороза - одевайтесь потеплее
В столице завтра ожидается резкое ухудшение погодных условий.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 4 января в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, завтра в столице усилится ветер до 15-20 м/с, а 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое понижение температуры ночью до 14-19°, местами до 22° мороза, днем до 11-17° мороза.
По прогнозам синоптиков, холодная погода сохранится 8 и 9 января. Также на дорогах – местами гололедица.
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Как сообщал УНИАН, в Украине 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое снижение температуры в 15 областях ночью до 13-19° мороза, местами до 20-26° мороза, днем до 11-17° мороза.