Львовщина: подростка, отравившегося марихуаной, госпитализировали в состоянии комы

В Дрогобыче Львовской области подросток отравился марихуаной.

Об этом УНИАН сообщили в управлении Национальной полиции в Львовской области.

В полицию 1 января поступило сообщение от врача реанимационного отделения одной из местных больниц о несовершеннолетнем пациенте, у которого диагностировали "холодовую травму, судорожный синдром и мозговую кому".

Во время экспертизы медики установили, что парень отравился марихуаной.

15-летнего студента одного из Дрогобычских учебных заведений в беспомощном состоянии обнаружили прохожие на одной из улиц и позвонили родителям, которые и вызвали медиков.

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Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) УК Украины.