В Киеве увеличилось количество вызовов "скорой" из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа

Об этом каналу "112 Укрина" сообщил старший врач в Центре экстренной медицинской помощи Вадим Николаенко.

"За праздничные дни Центром экстренной медицинской помощи выполнено более 5700 вызовов, вызывали из-за ДТП, травм различного характера,сердечно-сосудистых заболеваний и температуры. Праздники прошли спокойно, мы работали в штатном режиме. Статистика вызовов увеличилось из-за ОРВИ", - заявил Николаенко.

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Также Николаенко добавил, что в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф функционирует 187 бригад. Из них 50% врачебные и 50% фельдшерские.

Медики здесь работают круглосуточно, в сутки осуществляют около 2 тыс. выездов.