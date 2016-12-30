В Одесской области разоблачили подпольное производство по разливу поддельного алкоголя

В Одесской области правоохранители сегодня разоблачили подпольное производство по разливу поддельного алкоголя.

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, пограничники Измаильского отряда совместно с сотрудниками СБУ, прокуратуры и областного управления ГФС провели обыск, проверяя информацию о незаконном изготовлении, хранении и сбыте фальсифицированных подакцизных товаров.

Читайте такжеУ пациентов, отравившихся суррогатным алкоголем, нарушаются процессы свертывания крови - токсикологВ ходе обыска обнаружено около 900 литров спирта и более 1,4 тонны суррогатного алкоголя, который реализовывался под видом коньяка, шампанского, водки и вина.

Также было обнаружено 14 бутылок пищевых добавок и красителей, устройство для газирования и упаковки фальсифицированных спиртных напитков и пластиковая тара для дальнейшего фасовки.

Кроме того, правоохранители обнаружили около 4,7 тыс. пачек сигарет без акцизных марок.

По сообщению пресс-службы управления СБУ в Одесской области, установлено, что двое дельцов с Измаильского района заказывали контрабандные алкоголь и табак для дальнейшей реализации в южных областях Украины.

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Во время обысков по месту жительства подозреваемых сотрудники спецслужбы изъяли большое количество контрабандного алкоголя и сигарет, которые злоумышленники планировали реализовать в канун Новогодних и Рождественских праздников. Образцы «продукции» направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров) УК Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.