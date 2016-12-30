В Житомире открыли первую амбулаторию семейного врача, на которую из городского бюджета выделили 1,7 млн грн.

Читайте такжеЧеркассы передали винницкому госпиталю передвижную стоматологическую амбулаториюКак передает корреспондент УНИАН, участие в открытии амбулатории общей семейной практики в Житомире по улице Королева, 46 взяли руководители власти города, медики, жители областного центра.

По словам руководства города, проводятся подготовительные работы по открытию еще двух таких амбулаторий в других районах Житомира.

Читайте такжеФАПы в селах закрывать не будут - глава МинздраваАмбулатория семейного врача, где будут оказывать первичную медицинскую помощь, начнет работать со следующего года, а прием в ней будут осуществлять 7 врачей: 5 – врачей общей практики - семейной медицины и 2 врача-педиатра.

В амбулатории будут обслуживать в среднем 10 тыс. человек, из них 8 тыс. взрослого населения и 2 тыс. детей. В ней будут проводить как амбулаторный прием пациентов, так и обслуживание вызовов больных домой.

В среднем ежедневная нагрузка на врача амбулатории рассчитаны на 40-50 больных, среди них 10-12 вызовов на дому.

Для открытия первой амбулатории семейного врача в этом году из городского бюджета выделили 1,7 млн грн, в том числе: 1,4 млн грн - на реконструкцию помещения, а остальные средства - на приобретение мебели, оборудования и инвентаря.