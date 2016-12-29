В Марганце госпитализировали 9-летнюю девочку, тяжело травмированную на обочине дороги

В Марганце Днепропетровской области водитель автомобиля «ИЖ-2715», выехав на обочину дороги, тяжело травмировал 9-летнюю девочку-пешехода.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в области, ДТП произошло 28 декабря.

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Девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга доставлена каретой скорой помощи в местную больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Начато уголовное производство.

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