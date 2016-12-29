В Сумах модернизировали областной центр экстренной медпомощи и медицины катастроф

В Сумах почти за 30 миллионов гривен модернизировали областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф: введена в эксплуатацию новая диспетчерская и гараж на 26 санитарных автомобилей, что позволяет бригадам медиков прибывать на вызовы к больным по установленным временным стандартам.

Читайте такжеРеформа экстренной медицины не предусматривает увольнений с работы - СупрунОб этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, процесс реставрации и восстановления центра экстренной медицинской помощи длился более 2 лет, и наконец учреждение заработало в тестовом режиме, а общая сумма финансирования приближается к 30 млн грн. Были отремонтированы хозяйственные помещения, гаражи, мойки, комната для водителей и прачечная.

Читайте такжеВо Львовской области заработала экстренная служба помощи по единому номеру «112»Как заявил председатель Сумской ОГА Николай Клочко, основной задачей создания диспетчерской является оптимизация времени доезда автомобилей скорой помощи до места назначения: 10 минут – в городе, 20 минут – в селе.

Оборудование и программное обеспечение учреждения – от отечественного производителя. Вся информация, поступающая в центр медицинской помощи, сохраняется на серверном оборудовании и автоматически отслеживается компьютерной системой.