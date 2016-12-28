Во Львовской области 4 человека умерли от осложнений после гриппа

13:29, 28 декабря 2016
Новости регионов
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Эти факты подтверждены исследованиями Львовского областного лабораторного центра.

Грипп унес жизни 4-х человек / Фото: УНИАН

Во Львовской области четыре человека умерли от осложнений гриппа. Среди них двое детей дошкольного возраста, сообщает ТСН.

Эти факты подтверждены исследованиями Львовского областного лабораторного центра.

В городе Стрый четырехлетний мальчик умер от гриппа типа А, так называемого сезонного.

В Золочеве 40-летняя женщина имела осложнения в форме пневмонии.

Также грипп унес жизни полуторагодовалого мальчика в Буске и 54-летней женщины с Жовковского района.

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