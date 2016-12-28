Во Львовской области 4 человека умерли от осложнений после гриппа

Во Львовской области четыре человека умерли от осложнений гриппа. Среди них двое детей дошкольного возраста, сообщает ТСН.

Эти факты подтверждены исследованиями Львовского областного лабораторного центра.

В городе Стрый четырехлетний мальчик умер от гриппа типа А, так называемого сезонного.

В Золочеве 40-летняя женщина имела осложнения в форме пневмонии.

Также грипп унес жизни полуторагодовалого мальчика в Буске и 54-летней женщины с Жовковского района.