Во Львовской области 4 человека умерли от осложнений после гриппа
13:29, 28 декабря 2016Новости регионов
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Эти факты подтверждены исследованиями Львовского областного лабораторного центра.
Грипп унес жизни 4-х человек / Фото: УНИАН
Во Львовской области четыре человека умерли от осложнений гриппа. Среди них двое детей дошкольного возраста, сообщает ТСН.
Эти факты подтверждены исследованиями Львовского областного лабораторного центра.
В городе Стрый четырехлетний мальчик умер от гриппа типа А, так называемого сезонного.
В Золочеве 40-летняя женщина имела осложнения в форме пневмонии.
Также грипп унес жизни полуторагодовалого мальчика в Буске и 54-летней женщины с Жовковского района.
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